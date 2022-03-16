تستضيف المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في الرياض بداية من يوم أمس الثلاثاء 15 مارس واليوم الأربعاء اجتماع اللجنة التوجيهية الأول لشبكة مبادرة الرياض الهادفة إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء.

دور سعودي ريادي:

ورحب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس بعقد الاجتماع الأول للجنة في المملكة والذي يأتي انطلاقًا من دور المملكة الريادي عالمياً في كافة المجالات.

جدير بالذكر أن أكثر من 55 دولة و92 جهاز مكافحة فساد حول العالم انضم إلى مبادرة الرياض التي تعد الأبرز من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد منذ تدشينها في شهر يونيو من العام المنصرم بمقر الأمم المتحدة في فيينا.