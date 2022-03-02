أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب عن توقيع عقود لتصدير أنابيب صلب للبترول والغاز مع تينارس جلوبال سيرفيس في الأوروجواي.

تفاصيل العقود:

وأكدت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أنها فازت بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة تينارس جلوبال سيرفيس بالأوروجواي بقيمة تقدر بحوالي 88.5 مليون ريال سعودي، حيث كان تاريخ إعلان الترسية 1443-07-29 الموافق 2022-03-02.

مدة العقد:

ولفتت السعودية لأنابيب الصلب إلى أن مدة العقد تستمر حتى 3 أشهر، أما الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها، فمن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الربع االثاني للسنة المالية 2022م.