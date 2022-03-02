أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م.

الأسهم المستحقة:

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن مجلس إدارة السعودية الخدمات الصناعية أوصى في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رجب 1443هـ الموافق 1 مارس 2021م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2021م بإجمالي مبلغ موزع 32 مليوناً و640 ألف ريال بعدد أسهم مستحقة للأرباح 81,600,000.

حصة السهم:

وأوضحت أن حصة السهم من التوزيع 0.40، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %4، مشيرةً إلى أن تاريخ الاستحقاق هو 7 شعبان 1443 الموافق 10 مارس 2022، وسيتم توزيع الأرباح لمساهمي الشركة الذين يمتلكون أسهماً في تاريخ الاستحقاق والمسجلين في سجل أسهم الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم التداول الثاني بعد تاريخ الأهلية.

ونوهت السعودية للخدمات الصناعية بأن توزيعات الأرباح المقترحة هي توزيعات الأرباح العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.