حددت سفارة المملكة في جمهورية المالديف اشتراطات الدخول إلى أراضيها لغرض السياحة، كاشفة أنه يجب إحضار نتيجة فحص PCR سلبي خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة إلى جمهورية المالديف (يستثنى من ذلك من أكمل الجرعات ومن هو أصغر من سنة).

وأكدت السفارة، في بيان لها: “اشتراط تعبئة الإقرار الصحي في الموقع الإلكتروني (هنا الرابط) خلال 48 ساعة قبل الوصول إلى جمهورية المالديف، وإظهار حجز السكن لفترة الإقامة في جمهورية المالديف مع تذكرة السفر للعودة”.

بيانات جرعات التطعيم

وقالت إنه يجب التأكد من الاحتفاظ بنسخة من بيانات جرعات التطعيم من خلال التطبيقات المعتمدة لدى السعودية، لاشتراط بعض المرافق في المالديف للتحقق من ذلك لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، مشيرة إلى أن المواطنين الذين أكملوا الجرعات ويقيمون في الجزر المأهولة بالسكان لم يعد مطلوبا منهم فحص PCR عند المغادرة.

كما نوهت السفارة في المالديف إلى التأكد من الخطوط الجوية الناقلة عند العودة إلى السعودية عما إذا يتطلب الأمر فحص PCR سلبي وأي متطلبات أخرى للسفر والصعود إلى الطائرة، كما أنه في حال القدوم لرحلة المواصلة (ترانزيت) سيكون اختبار الفحص السابق ساريا خلال 24 ساعة، ويتطلب إعادة الفحص لمن تجاوز تلك المدة.

وأضافت السفارة بأنه عند التنقل بالطيران الداخلي والبحري (من وإلى المطار) فينبغي التأكد من الإجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة للصعود، حيث تطلب السلطات تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR سلبي (ويستثنى من ذلك من أكمل الجرعات).

تطبيق الحجر الصحي

كما أنه في حال ثبوت إصابة الشخص أثناء إقامته في جمهورية المالديف بفايروس كورونا سيتم تطبيق الحجر الصحي لمدة 7 أيام للمصابين و10 أيام للمخالطين، مع إمكانية إعادة الفحص لهم بعد مضي 5 أيام من فترة الحجر، وذلك على نفقتهم الشخصية ووفقا لإجراءات الحجر الصحي والصحة العامة المعمول بها في جمهورية المالديف.

وأهابت السفارة أنه في حال الرغبة بمعرفة المستجدات للمتطلبات عند السفر فيتم التواصل مع الخطوط الناقلة أو الرجوع لأنظمة الدخول لجمهورية المالديف المنشورة في البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة في المالديف على الرابط https://tourism.gov.mv والموقع الإلكتروني لمصلحة الهجرة عبر الرابط https://immigration.gov.mv.