أعلنت سفارة السعودية في العاصمة التايلندية بانكوك، عن تحديث السلطات التايلاندية لمتطلبات الدخول إلى البلاد.
وأوضحت السفارة، في بيان لها، متطلبات الدخول إلى تايلند في 9 نقاط جاءت كالتالي :
متطلبات دخول السعوديين
1- الحصول على تأشيرة من السفارة التايلندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو من المطارات في تايلاند عند الوصول (والتي ستكون مدة صلاحيتها 14 يومًا فقط من المطار).
2- الحصول على إذن الدخول (Thailand pass)، عن طريق تعبئة الاستمارة عبر الرابط (هنـــا)
3- إرفاق حجز فندق لمدة يوم واحد (حجر صحي لحين ظهور نتيجة فحص كوفيد) في أحد الفنادق المعتمدة لدى وزارة الصحة التايلندية.
4- إرفاق حجز الطيران.
5- إرفاق شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19).
6- إرفاق شهادة تأمين طبي بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار عن طريق مكاتب التأمين.
7- إجراء فحص (RT-PCR) قبل موعد الوصول لمملكة تايلند بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.
8- طباعة جميع المستندات السابقة لتقديمها للسلطات في المطار.
9- تعبئة استمارات الدخول التي يتم تقديمها أثناء الرحلة أو عند الوصول.
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