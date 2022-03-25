أعلنت سفارة السعودية في العاصمة التايلندية بانكوك، عن تحديث السلطات التايلاندية لمتطلبات الدخول إلى البلاد.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، متطلبات الدخول إلى تايلند في 9 نقاط جاءت كالتالي :

متطلبات دخول السعوديين

1- الحصول على تأشيرة من السفارة التايلندية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة أو من المطارات في تايلاند عند الوصول (والتي ستكون مدة صلاحيتها 14 يومًا فقط من المطار).

2- الحصول على إذن الدخول (Thailand pass)، عن طريق تعبئة الاستمارة عبر الرابط (هنـــا)

3- إرفاق حجز فندق لمدة يوم واحد (حجر صحي لحين ظهور نتيجة فحص كوفيد) في أحد الفنادق المعتمدة لدى وزارة الصحة التايلندية.

4- إرفاق حجز الطيران.

5- إرفاق شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد 19).

6- إرفاق شهادة تأمين طبي بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار عن طريق مكاتب التأمين.

7- إجراء فحص (RT-PCR) قبل موعد الوصول لمملكة تايلند بمدة لا تزيد عن 72 ساعة.

8- طباعة جميع المستندات السابقة لتقديمها للسلطات في المطار.

9- تعبئة استمارات الدخول التي يتم تقديمها أثناء الرحلة أو عند الوصول.