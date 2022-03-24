رفع السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، التهنئة لـ القيادة بعد تأهل المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

صقور الأخضر بالمونديال للمرة السادسة

وغرد السفير أسامة نقلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” فعلها صقورنا للمرة السادسة، هنيئًا لـ الرياضة السعودية والعربية بهذا الإنجاز، وكلنا تطلع وأمل باستمرار التألق في المونديال بمشيئة الله”.

وأضاف سفير المملكة لدى مصر: “شكرًا قيادتنا الغالية، التي مهدت طريق الإنجاز، بخطط طموحة، وشكرًا لجمهورنا السعودي الكريم الذي وقف دائمًا خلف الصقور الخضر”.

فوز اليابان صعد بالأخضر

وكان المنتخب السعودي ضمن تأهله لنهائيات كأس العالم بعد فوز منتخب اليابان على أستراليا بهدفين دون رد، ثم تعادل الأخضر اليوم أمام منتخب الصين بهدف لكل فريق.