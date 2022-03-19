بعد إعلان روسيا دخول مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، أقرت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، بتقدم القوات الروسية في المدينة الساحلية.

وقال وزير الداخلية الأوكراني: إن الرئيس الروسي يسعى لتدمير مدينة ماريوبول بالكامل.

كما أضاف: “فلاديمير بوتين يستهدف قدرات البلاد التصنيعية”، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم، أن القوات الروسية دمرت مصنع المعادن في ماريوبول.

حصار وقتال عنيف:

وأتى هذا الإعلان بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن حلفاءها الانفصاليين دخلوا وسط ماريوبول، الميناء الأوكراني الاستراتيجي المحاصر في جنوب شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، حينها: إن “وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، بدعم من القوات الروسية، أحكمت حصارها وتقاتل القوميين في وسط المدينة”، وفق تعبيره.

في حين اتهمت كييف الروس بتدمير 90% من المدينة ومحاصرة السكان العالقين فيها كرهائن، وهو ما نفته موسكو جملة وتفصيلًا بوقت لاحق.

أهمية مدينة ماريوبول:

يذكر أن ماريوبول الواقعة جنوب شرقي البلاد شكلت منذ انطلاق العملية العسكرية هدفًا إستراتيجيًّا رئيسيًّا لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.

فهي تقع على الطريق بين القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014 في الغرب، ومنطقة دونيتسك في الشرق التي يسيطر عليها جزئيًّا الانفصاليون الموالون للروس.