نظم الشاعر يوسف الرباح أبياتاً شعرية أشاد خلالها بتأهل المنتخب الأخضر لكأس العالم 2022 لكرة القدم والتي ستقام في قطر بعد أشهر.

كما ندد الشاعر الرباح، من خلال قصيدته، بممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها لأراضي المملكة وأجمل مدنها جدة عروس البحر الأحمر.

قصيدة الشاعر يوسف الرباح

وقال الشاعر يوسف الرباح في قصيدته:

في حرب وندك العدو بالميادين

‏ووسط الملاعب منتخبنا تأهل

‏والبيت عامر بالعباد المصلين

‏وبنيوم عمران الخطط ماتأجل

‏وبالعاصمه ترفيه جاله ملايين

‏همة سعودي بالعمل ماتمهل

‏مع قايد الرؤية ومع حامي الدين

‏ولي امر المسلمين ..المبجل

‏الشعب لآل سعود يبقون وافين

‏بيعة وفاء يفنى العدو ماتبدل