يستعد الشاعر الكبير فيصل الشعلان لمجموعة من الأعمال الغنائية التي سوف تطرح تباعاً ومنها أغنية الفنان الكبير فضل شاكر الذي يتعاون معه الشعلان في أغنية تحمل اسم ” يالعزيز الغالي ” وهي من الحان محمد الطويحي وتقول كلمات الأغنية:

يالعزيز الغالي وينك

قلبي اتعبني بسؤاله

لو تلف الدنيا كلها

إني أنساك استحاله

هذه الأغنية هي الأغنية الخامسة التي سوف تطرح من ميني البوم فضل شاكر الذي يعود فيه مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

من جهة أخرى قدم الشاعر الأمير فيصل الشعلان نصاً غنائياً للفنان عبادي الجوهر يحمل إسم ” فيني ضيقه ” وقد قام الفنان الجوهر بتلحين الأغنية تمهيداُ لغنائها إلا ان الفنانة الكبيرة أحلام استمعت للأغنية وطلبتها رسمياً من الشاعر الشعلان الذي قام بدوره بالموافقة على منح أحلام هذه الأغنية التي سوف تكون من الحان عبادي الجوهر الذي يلحن لأحلام لأول مرة :

تقول كلمات الأغنية :

فيني ضيقه

والأمل ضميان ريقة

انخدعنا بالمظاهر

وانصدمنا بالحقيقة

طاحت جميع الأقنعة بانت أمور موجعه

واللي حصل متوقعه ..

وقال الشاعر فيصل الشعلان “هذه الأغنية أصبحت من نصيب الفنانة الكبيرة الملكة أحلام وهي تعزيز لنجاحاتنا التي بدأتها سوياً بعودتي للساحة الفنية والشعرية من جديد وكانت مع صوتها الجميل من خلال أغنية ياادمي حس والتي لحنها الموسيقار ناصر الصالح.

وأضاف الشعلان : طوال ابتعادي عن الساحة الفنية والشعرية كنت متابع لما يحدث من بعيد وقدمت أعمالاً وطنية حققت نجاحاً جميلاً.

الجدير بالذكر أن الشاعر فيصل الشعلان كانت بدايته في التسعينات الميلادية وقدم أصوات فنية كثيرة للساحة منها جواد العلي الذي كانت بداياته معه من خلال أغنية ” المثل قال حكمه ” ، كما قدم الفنان علي بن محمد من خلال أغنيته الشهيرة ” كل له الله لو تخليت عني”.

وفي مرحلة العودة قدم الشعلان أغاني مختلفة منها البارحة العين مع جابر الكاسر ومسكين مع ماجد المهندس بالإضافة إلى تعاونات سوف تنشر تباعاً مع أصوات ذهبية لها حضور جميل بين الناس.