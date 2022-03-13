عقب خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي لنادي الشباب، على ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة من غضب لجماهير الاتحاد بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الفريقين المقرر إقامتها غدًا في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يرد على استياء جمهور الاتحاد:

وعلق الهويشان قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “إشارة إلى ما تم تداوله من قبل بعض جمهور العميد في وسائل التواصل حول ارتفاع أسعار تذاكر مباراة الفريق ضد الشباب، وتعبيرًا منهم عن الاستياء من ارتفاع أسعار التذاكر وأنه مبالغ فيها نريد توضيح الآتي”.

الشباب يُبدي اندهاشه!

وأضاف الهويشان: “تحديد الأسعار في أي مباراة هو حق مكتسب لأي نادٍ في إطار ما تحدده اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الرياضة ومن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ونؤكد أننا في نادي الشباب ملتزمون بهذه اللوائح والأنظمة دون تجاوز ودون إخلال بحقوق ومصالح النادي”.

وتابع: “ونستغرب حالة التذمر حول أسعار التذاكر رغم أنها ليست أعلى أسعار تم طرحها في مسابقات الدوري للموسم الحالي، حيث سبق لنادي الاتحاد أن طرح أسعار تذاكر أعلى من هذه الأسعار في مباراة الشباب والعميد في الدور الأول وكذلك مباراة الاتحاد أمام فريق الأهلي”.

وأضاف: “وبالنسبة لمباراة الشباب أمام النصر فقد كان الانطباع العام هو عدم وجود إقبال من جماهير فريق النصر للحضور ولم يكن هناك مبرر يستوجب رفع الأسعار بشكل كبير، وكان تصورنا في محله حيث لم يكن هناك إقبال من جماهير النصر للحضور بشكل كبير”.