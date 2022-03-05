أنهى فريق الشباب، الشوط الأول من مباراة الباطن متفوقًا بنتيجة 2/ 0 في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د 35" الهدف الثاني لـ #الشباب عن طريق اللاعب عبدالعزيز العلاوي " بالخطأ في مرماه "

الشباب 2 × 0 الباطن#الشباب_الباطن#قنوات_SSC pic.twitter.com/PlUSgSD16T

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 5, 2022

وسجل تركي العمار هدفًا جميلًا لـ الليث في الدقيقة الثانية بعد عمل جماعي مميز، ثم أضاف عبدالعزيز العلاوي لاعب الباطن بالخطأ في مرماه، الهدف الثاني في الدقيقة الـ35.