أعلنت إدارة نادي الشباب، اعتذارها للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن سفر اللاعب جون ماري للانضمام إلى منتخب بلاده بسبب الإصابة.

جون ماري لن يلتحق بمباراتي الجزائر:

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن ماري لن يشارك مع منتخب الكاميرون في مباراتي الجزائر في الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

الشباب يعتذر لمنتخب الكاميرون:

وأبلغت إدارة النادي، الاتحاد الكاميروني بالاعتذار عن سفر اللاعب لمعسكر منتخب بلاده وذلك لخضوعه لبرنامج علاجي مكثف خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي لحقت به.