يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام الاتحاد، وتحقيق الفوز على حساب الطائي اليوم.

الشباب يستهدف الفوز

ولعب الشباب ضد الطائي مباراة واحدة ضمن منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة آخر 3 جولات، حيث خسر مرتين وتعادل مرة، فيما يسعى الليوث لحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر النصر والهلال، وخطف الوصافة.

الليوث ضيفًا على الطائي اليوم

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الشباب اليوم على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الرابع بـ26 نقطة، بالتساوي مع الهلال الثالث.