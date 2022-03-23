أعلن نادي الشباب- قبل قليل- عن إقالة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا من تدريب الفريق الكروي الأول.

وكان المدرب البرازيلي تولى تدريب نادي الشباب في صيف العام الماضي، بعد فوزه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع نادي الفيصلي.

سبب إقالة شاموسكا:

ولم ينجح المدرب البرازيلي صاحب الـ56 عامًا في تحقيق النتائج المرجوة مع الشباب لتتم إقالته قبل نهاية موسم 2021/ 2022.

وكانت مسيرة المدرب البرازيلي مع الأندية العربية بدأت في عام 2011 بتدريبه لنادي العربي القطري ثم درب نادي الجيش القطري ونادي الهلال ثم درب الفيصلي وحقق معه الإنجاز الأبرز وهو الفوز بلقب كأس الملك موسم 2020/ 2021.