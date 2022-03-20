شدد زيد الشبانات، مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، على ضرورة التحلي بالحكمة في شراء السلع الغذائية، والتقلل من الإقبال على السلع التي لا تحتاجها الأسرة بشكل فعلي.

تخفيضات المتاجر:

وأكد الشبانات، خلال مداخلة إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المتاجر الكبرى تأتي من خلفها الكثير من الويلات، من خلال إقبال الكثير من المستهلكين على شراء سلع تفوق احتياجاتهم الفعلية.

هدر للمال والوقت والجهد:

تابع أن هذه السلوكيات تؤدي إلى إساءة عملية الشراء ومن ثم إساءة التخزين والاستهلاك، كما تسبب هدرًا كبيرًا للمال والوقت والجهد، مشيرًا إلى أن بعض المتسوقين يشترون ما يشتهونه وليس ما يحتاجونه بالفعل، من خلال شراء كل ما تقع عليه أعينهم، ثم يكون السلوك بإلقاء الطعام في النفايات أو تقديمه للحيوانات في أحسن الأحوال.