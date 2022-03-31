تتابع الشرطة الفرنسية رجلًا مسلحًا ببندقية كلاشينكوف قرب محطة ليل بشمال البلاد.

استنفار الشرطة الفرنسية

وفي نبأ عاجل بثته قناة العربية، قالت إن الشرطة تتابع رجلًا مسلحًا بكلاشنكوف قرب محطة ليل شمال فرنسا، وبحسب رويترز فقد طالبت الشرطة الفرنسية سكان مدينة ليل بالابتعاد عن شارع ويلي برانت.

يذكر أن الشرطة قتلت رجلاً بالرصاص في 13 مارس الجاري، بعد أن هاجم أفرادها بسكين في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا. وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان حينها أن شرطياً أُصيب بجراح طفيفة في الهجوم الذي وقع أمام مجلس مدينة مرسيليا.

الحكم على 3 رجال

وكان القضاء الفرنسي، قضى في أول مارس الجاري، بسجن ثلاثة رجال لمدد طويلة بتهمة قتل كاهن في فرنسا قبل أكثر من خمس سنوات.

وحكم على الجناة الذين أدانتهم المحكمة بالتحضير للهجوم، بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و13 عامًا الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وكان مهاجمان احتجزا ستة أشخاص رهائن خلال قداس صباحي في 26 يوليو 2016، في كنيسة كاثوليكية في سانت إتيان دو روفراي بالقرب من روان في شمال فرنسا.

وقتل الرجلان بعد ذلك الكاهن جاك هامل، الذي كان يبلغ من العمر حينها 85 عامًا، وتمكنت راهبة من الهروب ودقت ناقوس الخطر.وأطلقت الشرطة النار على المهاجمين. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أثار رعبًا تجاوز حدود فرنسا.