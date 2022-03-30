جددت وزارة الصحة التأكيد على أن أعراض كورونا طويلة المدى قد تدوم أكثر من 4 أسابيع من التعافي.

ودعت الصحة الجميع إلى حجز موعد في عيادات ما بعد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) عبر الرقم 937.

أعراض كورونا طويلة المدى

وقالت الصحة إن استمرار أعراض كورونا لأكثر من 4 أسابيع من الإصابة وظهور أعراض جديدة بعد شهر من الإصابة وظهور أية أعراض في أي مكان في الجسم كلها تشير إلى الإصابة بكورونا طويلة المدى.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 750707 حالات.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 230 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734041 حالة ولله الحمد.

وأكدت الصحة، تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9043 حالة وفاة، فيما سجلت عدد الحالات الحرجة 118 حالة.

نصائح لتفادي أعراض كورونا

يذكر أنه عند الإصابة يمكن تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي: