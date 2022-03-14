حددت وزارة الصحة، بعض الأعراض والأسباب الخاصة بالإصابة بالجفاف، وكيفية الوقاية منه عبر اتباع بعض الإرشادات البسيطة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الجفاف هو عبارة عن قلة شرب الماء الذي يمكن أن يتسبب في الحمى وفرط التعرق والقيء والإسهال والتبول الزائد.

أغراض الجفاف

وتشمل أعراض الجفاف ما يلي:

– الشعور بالعطش

– الشعور بالتعب

– جفاف الفم والشفاه والعينين

– بول أصفر داكن ورائحة قوية

– التبول قليلاً.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه يمكن الوقاية من الإصابة بالجفاف من خلال شرب الماء بشكل كافٍ يومياً وعند الشعور بالأعراض، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات.