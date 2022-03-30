أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 750707 حالات.
230 حالة تعاف:
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 230 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734041 حالة ولله الحمد.
الحالات الحرجة:
وأكدت الصحة، تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9043 حالة وفاة، فيما سجلت عدد الحالات الحرجة 118 حالة.
ابارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه ووفقه الله وولي عهده الأمين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله قدوم شهر رمضان المبارك اعاده الله على الشعب السعودي وعلى الامه الاسلاميه وان يتقبل صيامنا وقيامنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نسال الله السلامه والعافيه اللي يشفي كل مريض ويرحم كل ميت ويعز حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله وولي عهده الأمين الذين لم يتركوا طريقه ولا وسيله لمواجهة جائحة كورونا جعلها الله في ميزان حسناتهم ويبارك فيهم ويحفظهم للاسلام والمسلمين عامة وللشعب السعودي خاصه وبلغنا الله رمضان ونحن في أحسن حال ومن عتقائه وجمعنا مع نبينا محمد صل الله عليه وسلم في اعلى الجنان) اللهم آمين