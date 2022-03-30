أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء تسجيل 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 750707 حالات.

230 حالة تعاف:

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 230 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 734041 حالة ولله الحمد.

الحالات الحرجة:

وأكدت الصحة، تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9043 حالة وفاة، فيما سجلت عدد الحالات الحرجة 118 حالة.