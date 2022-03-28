أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى750,483 حالة.

فيما تم تسجيل 227 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات التعافي إلى 733,592 حالة.

تراجع الحالات الحرجة

وواصلت الحالات الحرجة انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، فيما ارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت الإصابات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً باليومين الماضيين.

وغادرت 7 حالات العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتواصل الحالات الحرجة منحناها التنازلي الذي بدأته مطلع فبراير الماضي، وبذلك انخفض إجماليها في المملكة إلى 135 حالة.

جرعات لقاح كورونا

وبقيت حالات الوفاة عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت في أكتوبر 2021، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كوفيد 19 في المملكة إلى 9040 وفاة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (62,388,851) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.