وجهت وزارة الصحة، نصائح مهمة للطلاب والطالبات، تزامنًا مع العودة الحضورية غدًا بالفصل الدراسي الثالث.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “غدًا تعيد المدارس فتح أبوابها، وتعود كليًا الدراسة الحضورية، سعيدين بعودتكم لمقاعد دراستكم، أنتم أبطال الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية”.

نصائح للوقاية من كورونا:

ونصحت وزارة الصحة بما يلي للوقاية من كورونا مع العودة الحضورية غدًا:

– الالتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن المغلقة.

– اتباع آداب العطس والسعال.

– غسل الأيدي وتطهيرها بالماء والصابون أو المطهر الكحولي، مع تجنب لمس العينين والأنف والفم.

– التأكد من وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة.

إنهاء الاستعدادات للفصل الدراسي الثالث:

هذا وأنهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثالث من العام 1443 هـ بعودة حضورية كاملة، واستئناف للاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية، وذلك بعد تمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعًا كاملًا، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

وواصلت اللّجان الإشرافية بقيادة مديري التعليم مُتابعة التجهيزات المدرسية، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، من خلال الجولات التفقدية للمباني التعليمية؛ للتأكد من فاعليتها، ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخرًا من هيئة الصحة العامة “وقاية” للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عامًا، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عامًا، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقًا لاحتياجات المباني التعليمية.

وتتابع وزارة التعليم جاهزية إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، واكتمال الأعمال المنوطة باللجان المشكّلة والإدارات المختصة بعملية الإشراف والتنفيذ والتشغيل على مستوى إدارة التعليم، ومكتب التعليم، والمدرسة؛ بهدف تهيئة المدارس لاستمرار العملية التعليمية، واستئناف الدراسة حضوريًّا بشكلٍ كامل خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

وتتضمن العودة خلال الفصل الدراسي الثالث تطبيق حزمة من التحديثات التي تضمنها الدليلان الإرشادي والوقائي، بالإضافة إلى العودة الحضورية الكاملة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، يستعد الطلبة لإلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الاصطفاف الصباحي، وذلك في ظل تأكيد وزارة التعليم على الاستمرار باشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلبة ممن تجاوزوا 12 عامًا، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتهوية المرافق المدرسية، وتأمين المدارس بجميع احتياجات الأمن والسلامة.