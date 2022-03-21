أوضحت وزارة الصحة أن هناك 9 أنواع من الأطعمة والمشروبات تسبب تسوس الأسنان، تشمل: المشروبات الغازية والحلويات والكيك والشوكولاتة والبسكويت، وعصير الفاكهة، والفواكه المجففة.

أسباب تسوس الأسنان

وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، إن السكر الأبيض والمعجنات وحبوب الإفطار السكرية والمربى والعسل وصلصات الطعام المحلاة مثل الكاتشب، أحد أسباب تسوس الأسنان.

ووجهت وزارة الصحة، عدة إرشادات للتخفيف من آثارها السلبية، عن طريق شرب العصائر أثناء تناول الوجبات، وليس بشكل دائم خلال اليوم، مع إمكانية شرب العصير بـ”المصاص”، على ألا تتجاوز الكمية اليومية 150 ملل (كوباً صغيراً).