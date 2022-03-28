يطمح المنتخب السعودي غدًا للفوز على منتخب أستراليا مع استغلال عاملي الأرض والجمهور للفوز وإنهاء تصفيات كأس العالم في الصدارة.

الاطمئنان على العناصر قبل نهاية الموسم

ويريد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، الاطمئنان على كل العناصر الموجودة في قائمته في آخر عطلة دولية قبل نهاية الموسم الحالي 2021-2022.

وينتظر المنتخب السعودي غدًا ظهرًا، مفاجأة فيتنام بالفوز على المنتخب الياباني من أجل الفوز على منتخب أستراليا مساءً.

شرط وحيد للصدارة

ويملك المنتخب السعودي الأمل في صدارة المجموعة الثانية وإنهاء التصفيات بالمركز الأول في حال فازت فيتنام على اليابان، وفاز الأخضر على المنتخب الأسترالي، ليُصبح رصيد المنتخب السعودي بحال الفوز 23 نقطة والمنتخب الياباني سيتراجع للمركز الثاني متجمدًا رصيده عند 21 نقطة.

وقبل مباراة فيتنام ضد اليابان، ومواجهة السعودية لأستراليا، يتواجد المنتخب الياباني في المركز الأول برصيد 21 نقطة، المنتخب السعودي ثانيًا برصيد 20 نقطة، المنتخب الأسترالي ثالثًا برصيد 15 نقطة، المنتخب العماني رابعًا برصيد 11 نقطة، المنتخب الصيني خامسًا برصيد ست نقاط، المنتخب الفيتنامي سادسًا برصيد 3 نقاط.