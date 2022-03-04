أثار سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، الجدل بعدما تحدث عن وجود شخص وصفه بـ “الثرثار” كان سببًا رئيسيًا في تسمم وتوتر العلاقة بين البرازيلي تاليسكا لاعب النصر وزميله السابق في الفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد حاليًا.

سعود الصرامي :

"الثرثار" الذي يلعب دور البطولة .. سبب في رحيل "حمدالله" ..

سوالف رياضية ..@L9arami pic.twitter.com/sX3YKz8xt9

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 4, 2022

الصرامي يرد بكل قوة

وقال الصرامي في برنامج ” سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية: ” هناك ثرثار يتحدث في كل مكان وبكل ثقة ويُظهر دور البطولة، هذا الثرثار كان سببًا رئيسيًا في تسمم العلاقة بين اللاعب المغربي وتاليسكا”.

وأضاف الصرامي: ” لاعب النصر السابق أنا أراه أفضل من ماجد عبدالله وبسببه وبسبب حديثه وتصرفاته، خربت العلاقة بين اللاعبين”.

تغريم تاليسكا 10000 ريال

وفي يوم 19 فبراير الماضي، كانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت تغريم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر 10000 ريال، بعد إساءته للمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان اللاعب البرازيلي أساء لـ حمدالله إعلاميًّا، وذلك خلال لقاء إعلامي أجراه مؤخرًا لتقرر الانضباط تغريمه بعد قبول شكوى مهاجم نادي الاتحاد.