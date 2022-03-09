أكد المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي اشتعال المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد خسارة الاتحاد.

الصرامي يطالب بخوض الهلال لمؤجلاته

وعلق الصرامي قائلًا: “بعد خسارة المتصدر الاتحاد بـ54 نقطة لمباراة الهلال.. تجددت آمال الشباب ٤٦ نقطة، النصر ٤٤ نقطة، الأزرق ٤٣ نقطة بالفوز باللقب “بنسب” متفاوتة”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “طالما الأمل موجود “حسابيًا” لكل فريق فإن إقامة الجولة ٢٤ من دون تحديد مباراتي الهلال مع الفيحاء والاتفاق “يخل” بتساوي الفرص!!”.

الكلاسيكو يشعل المنافسة

ولعب الزعيم ضد الاتحاد بالأمس في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الأزرق بهدفين مقابل هدف، لتشتعل المنافسة على اللقب.

وخاضت جميع فرق المقدمة الاتحاد، الشباب والنصر 23 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لعب الزعيم صاحب المركز الرابع 21 لقاء فقط، ما يُعزز فرصه في انتزاع مركز متقدم، في حالة فوزه وتعثر المنافسين.