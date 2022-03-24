تأهل منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخه، وذلك قبل مباراته ضد الصين اليوم.

الأخضر في المونديال لسادس مرة في تاريخه

وتُعتبر هذه المشاركة السادسة لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم في نهائيات بطولة كأس العالم، حيث شارك في نسخ 1994، 1998، 2002، 2006، 2018.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد الصين، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

ويسير الأخضر بشكل مميز مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد ضمن التصفيات الآسيوية الحالية، ويطمح لمواصلة التألق والفوز على الصين اليوم؛ وتحقيق أكثر من رقم قياسي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اليابان تمنح الصقور بطاقة التأهل

ونجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الأسترالي في الوقت القاتل بهدفين دون رد اليوم، ليتأهل الساموراي والأخضر بشكل رسمي إلى المونديال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).