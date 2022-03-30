تفاعل نجوم كرة القدم والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع تأهل المنتخب السعودي الأول إلى نهائيات المونديال، وأشادوا بمستوى الصقور في التصفيات.

المنتخب السعودي يتصدر:

وانتهت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، بفوز الصقور بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري من ركلة جزاء.

وحقق الصقور العديد من الأرقام القياسية في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، أبرزها الفوز على أستراليا للمرة الأولى بالتصفيات، وتحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي أُقيمت بملعبه.

التهاني تنهال على الصقور:

وقال نجم الهلال السابق، سامي الجابر: “صقورنا بكل استحقاق وجدارة إلى المونديال متصدرين مجموعتهم، مفرحين وطنهم متوجين جهودهم.. ألف مبروك لكل من عمل على هذا الإنجاز العظيم”.

وعلق نجم النصر السابق، ماجد عبدالله قائلًا: “الحمد لله، منتخبنا يواصل عروضه المميزة بعد أن تأهل مبكرًا إلى نهائيات كأس العالم، حسم الليلة صدارة المجموعة.. ألف مبروك لقيادتنا الرشيدة والقيادة الرياضة ولنا كسعوديين”.

وكتب نجم الهلال السابق، نواف التمياط عن تأهل الصقور: “ألف مبروك الصدارة، الحمد لله منتخب مشرف.. شكرًا لنجومنا، شكرًا رينارد وكافة الأجهزة، هذا عمل مرجعي مميز لابد أن نستند عليه في القادم”.

وتابع: “مبروك بشكل خاص لأخي الكابتن حسين الصادق وجهازه الإداري ولأخي الكابتن محمد أمين، كل الشكر والامتنان للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والعزيز ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم”.

وأضاف المذيع عبدالعزيز السنيد: “نجوم الوطن يحلقون بصدارة أقوى مجموعة، مبروك لقيادتنا الحكيمة، مبروك للأسرة الرياضية والإعلامية.. تبريكات خاصة لكل بطل شارك في هذا الإنجاز الكبير، مبروك للأجهزة الإدارية والفنية والطبية.. مبروك لكل مواطن ومحب لوطني الحبيب”.

وتفاعل محمد القاسم، وقال: “نحن شعب اعتادوا الصدارة في كل المجالات.. الصقور الخضر لا يكتفون بالتأهل ولكن الصدارة لنا”، وعلق نعيم البكر قائلًا: “الصدارة لك عرش واجلس يا ملك.. أجمل ختام لأجمل مشوار”.