أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم , صلاة الميت على صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز ( إخوة الفقيدة ) وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وأدى الصلاة مع سموه أيضًا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان.

كما أدى الصلاة أبناء الفقيدة صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد بن محمد وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد بن بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين .