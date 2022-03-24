علق صندوق التنمية العقاري على شكاوى بعض المستفيدين والتي تتعلق بعض الأحكام النهائية الواجبة النفاذ والتي لم تنفذ حتى الآن.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على شكوى مستفيد قال فيها “أحكام نهائية واجبة النفاذ لم تنفذ منذ صدورها منذ قبل 4 سنوات.. فما السبب؟

ورد الصندوق العقاري بقوله “تطمن طال عمرك، سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في الصندوق العقاري”.

إيداع الدعم السكني:

وأعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الخميس، عن إيداعه أكثر من 839 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” لشهر مارس 2022م، وذلك استمرارًا لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مارس 839 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم.

إيداع 36 مليار ريال:

وبين أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر مارس 2022 نحو 36 مليار ريال، مؤكدًا حرص الصندوق على استمرارية الدعم السكني من خلال الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعُوم والبرامج الأخرى الداعمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن.