أمرت السلطات الصينية، بإغلاق مدينة في شمال شرق البلاد تعد 9 ملايين نسمة، في مسعى لوقف تفشي كورونا التي بلغت الإصابات بها أعلى عدد منذ عامين، بحسب “الشرق بلومبرج”.

وأمرت تشانجتشون، عاصمة مقاطعة جيلين، والتي تعد مركزًا صناعيًّا مهمًّا، السكان بالعمل عن بعد، وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء الأساسيات اليومية، فيما أكدت أنها ستجرى فحوص كوفيد واسعة النطاق.

كورونا في الصين:

وسجل بر الصين الرئيسي، الجمعة، أكثر من ألف إصابة بمرض كوفيد-19 في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ احتواء البلاد أول تفشٍّ محلي للمرض في مطلع 2020، بفعل قفزة في الإصابات بدون أعراض مواكبة لانتشار المتحور أوميكرون.

ورصدت الصين 703 إصابات محلية بدون أعراض، الخميس، وفقًا لبيانات من وزارة الصحة، الجمعة، مقارنة مع 435 في اليوم السابق.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن الصين رصدت 397 إصابة محلية مصحوبة بأعراض، تصنفها الصين على نحو منفصل عن الإصابات بدون أعراض.