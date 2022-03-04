نظم مكتب الضمان الاجتماعي بالأفلاج خلال الثلاثة أشهر الماضية “8” برامج وأنشطة لتطوير قدرات ومهارات المشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي في المحافظة بالتعاون مع بعض الجهات الخارجية ذات العلاقة.

تضمنت البرامج ندوات تعريفية عن استراتيجيات نمو المشاريع وحقوق الملكية الفكرية ومهارات التعامل مع الآخرين إلى جانب الورش التدريبية الإدارية عن إدارة الجودة وإدارة الحسابات المالية والدورات التطويرية والتوعوية مثل ” الراحة الذاتية وصحة الأسنان “.

يُشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي بالأفلاج هو أحد مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وتضم جميعها وحدات للتمكين تُعنى بتدريب وتأهيل مستفيديها من الضمانين لسوق العمل.