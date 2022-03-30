يتصدر الطائي قائمة أكثر الفرق حصدًا للنقاط بعد التأخر في النتيجة خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الطائي يتصدر بـ13 نقطة

وتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في النتيجة خلال 19 مباراة، ونجح في تحقيق 13 نقطة من الفوز 4 مرات، والتعادل في مواجهة وخسر 14 مرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من الفوز 8 مرات، والخسارة 14 مرة، وتعادل 3 مرات.

الفرق الأكثر كسبًا للنقاط بعد التأخر

وجاء الشباب في المركز الثاني بقائمة الفرق الأكثر كسبًا للنقاط بعد التأخر برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع الهلال والأهلي، ونجح ضمك في حصد 10 نقاط، فيما جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 7 نقاط.

وتمكنت 4 فرق من حصد 6 نقاط بعد التأخر في النتيجة، وهم؛ أبها، التعاون، الفيصلي والاتحاد، فيما جمع الرائد والنصر 5 نقاط، وحقق الفيحاء 3 نقاط، والحزم نقطتين، ويتذيل الباطن القائمة، بعدما اكتفى بحصد نقطة واحدة.