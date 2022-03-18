فرض نادي الطائي التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، على نادي الشباب، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب لم ينجح في استغلال تقدمه مرتين:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الليث بهدف عبر البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة الأربعين.

وفي الشوط الثاني، استغل اللاعب دينر جوميز خطأ قاتلًا من الحارس فواز القرني ليحرز هدف التعادل للطائي في الدقيقة الـ51.

الليث لم يستسلم، ونجح في إحراز الهدف الثاني عبر كارلوس جونيور في الدقيقة السبعين.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن الليث في طريقه للفوز، سجل اللاعب فيجيروا الهدف الثاني للطائي.

وأصبح رصيد الشباب بعد التعادل 47 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد الطائي 27 نطة في المركز الثاني عشر.