قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات شريف العلماء: إن حجم استهلاك النفط في العالم عاد لمستويات ما قبل كورونا، وليس هناك مصدر طاقة آخر يمكن استبداله بالنفط.

استهلاك النفط:

وأضاف العلماء، في مقابلة مع “العربية”، أن استهلاك النفط وصل إلى 100 مليون برميل يوميًّا.

وأوضح أن إستراتيجية الإمارات لمزيج الطاقة تتضمن 50% من الوقود الأحفوري، و50% من الطاقة النظيفة بما يشمل الطاقة النووية بجانب الطاقة المتجددة.

وأضاف العلماء أن عدم الاستثمار في حقول النفط والغاز سيؤدي إلى أزمة حقيقية في قطاع الطاقة، وسيتراجع إنتاج هذه الحقول بنسبة 8%.

وبين العلماء، أن مشاريع النفط والغاز تستغرق ما بين 5 إلى 7 سنوات لتصل إلى مرحلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن النفط والغاز جزء لا يتجزأ من مزيج الطاقة العالمي.