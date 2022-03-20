مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والعودة الحضورية الكاملة اليوم الأحد، وذلك بعد عامين من الإجراءات الاحترازية، ردد طلاب المملكة بكافة المدارس والصفوف النشيد الوطني ليملأ الأرجاء ويشق عنان السماء، وسط سعادة غامرة من الطلاب والعلمين ومسؤولي التعليم وأولياء الأمور.

النشيد الوطني بعد عامين من الاجراءات الاحترازية pic.twitter.com/J9ZAvA8qV1

— مصعب بن عمير المتوسطة (@MOE_MHC_15_2014) March 20, 2022

ترديد النشيد الوطني بكافة المدارس

وشهدت مدارس المملكة الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية بعد عامين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، وشاركت مدرسة مصعب بن عمير المتوسطة بمقطع فيديو على حسابها بتويتر توثق من خلاله ترديد النشيد الوطني بطابور الصباح، وسط سعادة الطلاب والمعلمين.

انتظام العودة الحضورية

انتظم اليوم الأحد طلاب وطالبات التعليم العام حضوريًا في جميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، معلنين عن انطلاقة جادة لمواصلة رحلتهم التعليمية بعودة حضورية كاملة خلال الفصل الدراسي الثالث من العام 1443هـ، وذلك وسط اكتمال تجهيزات واستعدادات المدارس بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

ويواصل الطلاب والطالبات مسيرة التعلم في الفصل الدراسي الثالث، مع إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية التي تم اعتمادها خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إلى جانب عودة الاصطفاف الصباحي، وممارسة الرياضة البدنية، والأنشطة اللاصفية، والإذاعة المدرسية، وعودة المقاصف المدرسية، وإلغاء التباعد بين الطلبة، وذلك في ظل استمرار العمل بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وتعقيم المرافق المدرسية والحافلات بشكلٍ دوري، إلى جانب استمرار اشتراط اكتمال التحصين للكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلاب والطالبات ممن تجاوزوا 12 عامًا.