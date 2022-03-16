قال الكاتب أحمد العرفج: إن نادي الشباب ظُلم بسبب حرمانه من جماهيره في مباراة الطائي في الجولة الـ25 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد قرار من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

العرفج يتحدث عن عقوبة نادي الشباب:

وتحدث العرفج لـ برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا الخليجية قائلًا: “ما ذنب النادي بالحرمان من جماهيره؟، يجب تأديب الفاعل لوحده وبمفرده، لي صديق عراقي مندهش من استمرار إلقاء قارورات المياه في الدوري السعودي، هذا الأمر يؤثر بالسلب على الدوري في الوطن العربي”.

وأضاف العرفج: “لقد تحدثت من قبل وطالبت بإرساء مبدأ العدالة، وتوحيد توقيت العقوبات، يعني إذا كانت العقوبات ستصدر بعد أي مباراة بـ 6 أيام، وتمت معاقبة حامد البلوي مع أن هناك أشخاص قالوا كلامًا أكثر حدة منه ولم يعاقبوا”.

العقوبات ضد الشباب وحامد البلوي:

وبالأمس، قررت لجنة الانضباط إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الاتحاد، حامد البلوي 4 مباريات رسمية وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 75 ألف ريال، بسبب التصريحات التي أدلى بها بعد خسارة فريقه ضد الهلال.

كما ألزمت اللجنة، الشباب بلعب مباراة واحدة دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب في أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لقيام جمهوره برمي علبة مياه على حكم لقاء الاتحاد.