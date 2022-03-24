قال محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، إن التقلبات الجوية تكثر في فترة الربيع الأولى بسبب نشاط الرياح الشمالية التي تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

درجات حرارة صفرية:

وتابع العقيل خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية أن مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ستكون أكثر المناطق برودة في الأجواء وستعود الحرارة إلى الدرجات الصفرية، خلال اليومين القادمين مع نشاط الرياح الشمالية الشمالية الغربية.

ارتفاع الأمواج:

كما لفت محلل الطقس إلى أن الرياح الشمالية تؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة التي يكون ارتفاعها بشكل متفاوت وسريع، فضلاً عن ارتفاع الأمواج.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة ً الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض خاصةً الأجزاء الغربية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف في الحدود الشمالية والشرقية، وسماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، جازان ونجران.