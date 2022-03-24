أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.

تفاصيل البيان:

وقالت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 56,250,000 ريال وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 75,000,000 سهم وحصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

ولفتت شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 27-08-1443هـ الموافق 30-03-2022م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ التوزيع 1443-09-12هـ الموافق 13-04-2022م.

تحديث البيانات:

وتابعت أنه على مساهميها تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

أما المستثمرون الأجانب -غير المقيمين- فأوضحت الغاز والتصنيع الأهلية أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقًا لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.