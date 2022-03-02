يُعد نادي الفتح أكثر الأندية نيلًا للبطاقة الحمراء هذا الموسم في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفتح الأكثر نيلًا للبطاقة الحمراء:

وحصل النموذجي على ست بطاقات حمراء بعد مرور 22 جولة من دوري المحترفين، ثم يتواجد نادي الشباب في الوصافة برصيد 5 بطاقات حمراء، التعاون وضمك في المركز الثالث برصيد 4 بطاقات حمراء.

النموذجي يمدد عقد نواف بووشل:

وفي سياق آخر، أعلن النموذجي اليوم الأربعاء عن تمديد عقد اللاعب نواف بووشل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بصفوف النادي لمدة عامين إضافيين.

ويعتبر بووشل من المواهب السعودية الواعدة وأحد العناصر الرئيسية للمنتخب السعودي الأولمبي، وتأتي خطوة الإدارة للمحافظة على مواهب النادي خاصة أن بووشل يعتبر ابن النادي حيث بدأ مشواره بالفتح وتدرج في الفئات السنية للنادي.

تدرج بووشل صاحب الـ23 عامًا في الفئات السنية لنادي الفتح، وصولًا إلى الفريق الأول.

ويتواجد النموذجي في المركز السابع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حاليًّا برصيد 27 نقطة، كما سيواجه النموذجي فريق التعاون بعد غد الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة دوري المحترفين.