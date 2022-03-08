أكد الإعلامي وليد الفراج أن كلاسيكو الهلال والاتحاد سيكون صعبًا للغاية، في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه الفريقين مؤخرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفراج يؤكد صعوبة الكلاسيكو:

ويلعب الهلال ضد الاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق وليد الفراج على المباراة المرتقبة قائلًا: “نحن في ليلة مباراة الكلاسيكو.. غدًا يلعب الهلال والاتحاد، من زمان مباريات الفريقين عندما يلتقوا يكون هناك تنافس بينهم على مركز متقدم”.

وتابع خلال برنامجه “أكشن مع وليد”: “شوفنا الكلاسيكو في سنوات ماضية كانت العلاقة مرتبطة بتاريخ الناديين فقط، ولكن كانت المراكز متباعدة، هذه المرة الهلال يلتقي مع الاتحاد متصدر الدوري والأفضل والأكثر جودة هذا الموسم”.

الضغط أكبر على الهلال:

وتابع الفراج: “على الجانب الآخر، الهلال بطل آسيا والفريق الذي شهد انتفاضة فنية كبيرة جدًا بعد رحيل جارديم وقدوم دياز، وحقق نتائج قياسية في الدوري، فاز بخمسة أهداف على الشباب و4 أهداف أمام النصر”.

وأضاف: “وبالتالي المباراة مهمة للاتحاد ولكن للهلال هي كل شيء إما أن يفوز أو يخرج من التنافس على بطولة الدوري عنده مشوار طويل مباريات مؤجلة وفارق نقطي مع الاتحاد كبير”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الأكيد الشبابيين والنصراويين ينتظرون تعثر الاتحاد، إذا فاز سيصل إلى 57 نقطة وسيكون الفرق 11 نقطة للوصيف و13 نقطة عن الثالث، في احتمالات للمنافسة ولكن صعبة”.

واختتم وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “بالتالي سيكون الضغط أكبر على الهلال، يجب أن يفوز حتى يستمر ويكون هناك بصيص أمل على المنافسة، والاتحاد الفوز أو التعادل حتى يظل يجمع النقاط”.