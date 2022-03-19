يبدأ يوم غد الأحد الفصل الدراسي الثالث بعودة حضورية كاملة، واستئناف للاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة، فيما أكملت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات استعداداتها لانطلاق الدراسة.

إجازة أسبوعاً:

وتمتّع الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، ضمن التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية.

جولات تفقدية:

وتأتي العودة الحضورية بشكل كامل وسط تطبيق معايير صحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخراً من هيئة الصحة العامة (وقاية) للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث في ظل جائحة كورونا للطلبة أقل من 12 عاماً، والدليل الإرشادي الوقائي المحدث للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، إلى جانب الإشراف ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة وفقاً لاحتياجات المباني التعليمية.

تهيئة المدارس:

وتهيأت المدارس لاستمرار العملية التعليمية، واستئناف الدراسة حضورياً بشكلٍ كامل خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، حيث تتضمن العودة خلال الفصل الدراسي الثالث تطبيق حزمة من التحديثات التي تضمنها الدليلان الإرشادي والوقائي، بالإضافة إلى العودة الحضورية الكاملة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

إلغاء التباعد:

ويستعد الطلبة لإلغاء شرط التباعد في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الاصطفاف الصباحي، وذلك في ظل تأكيد وزارة التعليم على الاستمرار باشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلبة ممن تجاوزوا 12 عاماً، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتهوية المرافق المدرسية، وتأمين المدارس بجميع احتياجات الأمن والسلامة.

الإجازات المطولة في الفصل الثالث

وسيشهد الفصل الثالث 3 إجازات هي اجازة عيد الفطر المبارك التي تبدأ يوم 24/09/1443 الموافق 25/04/2022 فيما تبدأ الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم 07/10/1443 الموافق 08/05/2022.

كما يشهد الفصل الثالث إجازتين مطولتين حيث تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأولي يوم 24/10/1443 الموافق 25/05/2022 فيما تكون إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية يوم 16/11/1443 الموافق 15/06/2022.

الدوام الصيفي

يذكر أن الفصل الثالث سوف يتزامن مع تطبيق الدوام الصيفي في العديد من الإدارات التعليمية.