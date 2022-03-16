أكدت وسائل إعلام عمانية وفاة الفنانة شمعة محمد عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، إثر سكتة قلبية تعرضت لها أثناء وجودها في المملكة خلال تصوير أحد الأعمال الفنية.

سكتة قلبية:

وقالت الإعلامية مي العيدان عبر صفحتها على تويتر: “إنا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانة العمانية شمعه محمد إثر سكتة قلبية.. اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وأنزلها منزلاً حسناً واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء.. فالدعاء رزق الميت”.

مسيرة حافلة:

الفنانة شمعة محمد هي فنانة عمانية من مواليد 19 فبراير 1958 وولدت في الكويت، ودرست بين الكويت والبحرين، وكانت بدايتها الفنية العام 1975.

وكانت مرحلة الدراسة في الكويت بداية اكتشاف الفنانة شمعة لموهبة التمثيل، حيث شاركت في تلك المرحلة في أعمال مسرحية داخل مدرستها.

وانتقلت الفنانة شمعة محمد إلى سلطنة عمان في منتصف سبعينيات القرن الماضي وعملت في القطاع الحكومي وتحديداً في وزارة التربية والتعليم التي انطلقت منها مجدداً إلى عالم التمثيل بتقديم عمل للوزارة عن محو الأمية، ليكون ذلك العمل بداية جديدة للفنانة الراحلة في عالم الفن.

وبدأت الفنانة شمعة مسيرتها الفنية منذ نهاية السبعينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية في السلطنة.

أعمال في الخليج:

وعلى المستوى الخليجي، فقد عُرفت الفنانة الراحلة خليجياً منذ عقدين من الزمن عقب مشاركتها في أعمال خليجية، ومنها المسلسل الكويتي ”بيتنا الكبير“ الذي شارك فيه نخبة من نجوم الخليج وتدور أحداثه حول حياة البحر والنواخذة في أربعينيات القرن الماضي.

ومن أعمال شمعة محمد في التلفزيون مسلسل (قراءة في دفتر منسي، غصات الحنين، طاش ما طاش، الفرية، العاصوف، وغيرها من الأعمال).