الفنون البصرية في جناح المملكة
وقالت صفحة جناح المملكة في إكسبو دبي 202 على حسابها الرسمي بتويتر: “غدًا موعدنا في برنامج 16 نافذة لنتعرف أكثر على قطاع الفنون البصرية ولمسات الفنانين السعوديين”.
ولمجال الفنون البصرية في المملكة عشاق ومحبين يمارسون أعمالهم تحت رعاية هيئة الفنون البصرية، والتي عقدت مؤخرًا لقاءً افتراضيًا بعنوان “الفنون الرقمية والوسائل الحديثة في الفنون البصرية”؛ بمشاركة مجموعة من الفنانين والمهتمين لمناقشة تعريف الفنون الرقمية والاتجاهات الحديثة، والتحديات التي تواجه هذا النوع من الفنون، ومدى تقبل الجمهور لها.
مؤتمر الفنون الرقمية في بينالي الدرعية
برنامج 16 نافذة
هو برنامج أطلقه جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي، لتعريف الزائرين بالقطاعات الثقافية المتعددة التي تشكل المشهد الثقافي بالمملكة، ومن خلاله يتم عقد فعاليات مشابهة كل يوم أربعاء، للاحتفال بتلك القطاعات الثقافية كل على حدة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على النجاح والفرص والمستقبل الذي ينتظر البلاد.
ويعقد البرنامج بشكل أسبوعي في جناح المملكة موفرًا للمواهب السعودية منصة عالمية للمشاركة والتواصل.
اترك تعليقاً