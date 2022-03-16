يواصل برنامج 16 نافذة، تعريف الزائرين لجناح المملكة في إكسبو دبي 2020 بالقطاعات الثقافية المختلفة بالسعودية، حيث يستعرض مساء اليوم الأربعاء، قطاع الفنون البصرية ولمسات الفنانين السعوديين.

الفنون البصرية في جناح المملكة

وقالت صفحة جناح المملكة في إكسبو دبي 202 على حسابها الرسمي بتويتر: “غدًا موعدنا في برنامج 16 نافذة لنتعرف أكثر على قطاع الفنون البصرية ولمسات الفنانين السعوديين”. ولمجال الفنون البصرية في المملكة عشاق ومحبين يمارسون أعمالهم تحت رعاية هيئة الفنون البصرية، والتي عقدت مؤخرًا لقاءً افتراضيًا بعنوان “الفنون الرقمية والوسائل الحديثة في الفنون البصرية”؛ بمشاركة مجموعة من الفنانين والمهتمين لمناقشة تعريف الفنون الرقمية والاتجاهات الحديثة، والتحديات التي تواجه هذا النوع من الفنون، ومدى تقبل الجمهور لها.



مؤتمر الفنون الرقمية في بينالي الدرعية

وعقدت الهيئة مؤتمر الفنون الرقمية، في بينالي الدرعية في الفترة 25 – 27 فبراير، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، بهدف تعريف المجتمع بمفاهيم الفنون الرقمية، وإمكانية استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الرقمية في إيصال فكرة العمل الإبداعي للمتلقي بطرق مبهرة ومختلفة، تمتاز بروح الابتكار والسلاسة في ذات الوقت.

برنامج 16 نافذة