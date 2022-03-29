يطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لاختتام مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بتحقيق الفوز على أستراليا.

الأخضر يبحث عن الصدارة

وتترقب الجماهير مباراة السعودية وأستراليا، في ختام منافسات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وستشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا في ملعب الجوهرة المشعة من أجل الاحتفال بالتأهل.

ويحتاج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز في مباراة أستراليا، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم، وذلك بعد تعثر منتخب اليابان الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي ضد فيتنام اليوم.

المنتخب السعودي يسعى لتحقيق فوزه السابع

وتختتم مباراة السعودية وأستراليا المشوار رقم 12 للأخضر في تصفيات كأس العالم، حيث تعود مشاركته للمرة الأولى في النسخة المؤهلة إلى مونديال 1978، ونجح في تحقيق 6 انتصارات، مقابل 4 هزائم، وتعادل وحيد.

وأنهى الأخضر مشواره في تصفيات كأس العالم بالفوز أعوام؛ 1990، 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، وتعادل في التصفيات المونديالية عام 2010 حينما خاض الملحق، وخسر في نسخ 1978، 1982، 1986 و2014.