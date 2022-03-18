أكد الخبيران التحكيميان محمد فودة وسمير محمود عثمان على أن الفيحاء حُرم من ركلة جزاء مستحقة أمام النصر خلال مباراة الفريقين أمس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ركلة جزاء لم تُحتسب على حارس النصر

وتحدث الخبيران لـ برنامج ” أكشن مع وليد” مؤكدين على أن الحكم خالد صلوي أخطأ عندما لم يحتسب ركلة جزاء لفريق الفيحاء للاعبه مالك العبدالمنعم بالدقيقة الـ94 بعد مخالفة على حارس مرمى العالمي.

وكان الحكم خالد صلوي تم انتقاده، بسبب إدارته للمباراة، حيث كانت البداية مع اللاعب حسين الشويش لاعب نادي الفيحاء الذي قال: “أتمنى أن يحدث معنا مثلما يحدث مع كل الفرق، وطرد محمد أبو سبعان أثر علينا سلبًا”.

أما الإعلامي وليد الفراج فقال: ” الحكم خالد صلوي حطم الأرقام القياسية في مشاهدة لقطة الـVAR مجرد 3 ثوانٍ فقط”.

أما الخبير التحكيمي محمد فودة فقال: “الحكم ذهب إلى تقنية الفيديو لتغيير قراره وإلغاء البطاقة الحمراء”.

بينما قال الخبير التحكيمي المصري سمير عثمان: ” طرد محمد أبو سبعان في مباراة النصر لم يكن صحيحًا”.