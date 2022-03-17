حقق الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، فوزًا مهمًا على حساب نادي الفتح بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د59' الهدف الأول لـ الفيصلي عن طريق مارتن بويل

الفيصلي 1 × 0 الفتح#الفيصلي_الفتح⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/wKiYYws2UJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2022

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة نجح اللاعب الأسترالي مارتن بويل في إحراز هدف الفوز الوحيد لـ عنابي سدير بالدقيقة الستين من عمر اللقاء.

وواصل عنابي سدير تقدمه، حتى فاز بهدف ووصل للنقطة رقم 28 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز السادس.