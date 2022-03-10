فرض الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، التعادل على نادي التعاون بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د90+9' هدف التعادل لـ #الفيصلي عن طريق محمد الصيعري

التعاون 2 × 2 الفيصلي#التعاون_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/T975jEfNzu

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2022

تاوامبا يزور شباك الفيصلي مرتين

ونجح الكاميروني تاوامبا في إحراز الهدف الوحيد لـ سكري القصيم بالدقيقة الـ11 من ركلة جزاء، في الشوط الأول لينتهي بتفوق التعاون بهدف دون رد.

هدددددف!⚽

د72' هدف التقدم لـ #التعاون عن طريق تاوامبا

التعاون 2 × 1 الفيصلي#التعاون_الفيصلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/VE2CPCVbcl — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2022

وفي الشوط الثاني نجح الرأس أخضري جوليو تفاريس في إحراز التعادل لـ عنابي سدير من ضربة رأسية بالدقيقة الـ58.

وعاد سكري القصيم ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب تاوامبا من مهارة فردية متقنة بالدقيقة الـ73.

الصيعري يرفض خسارة الفيصلي

وفي وسط اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها لـ سكري القصيم، باغت محمد الصيعري حارس التعاون مسجلًا هدف التعادل بالدقيقة الـ99 من ركلة حرة مباشرة.

وبعد المباراة، أصبح رصيد سكري القصيم 25 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما أصبح رصيد الفيصلي 25 نقطة في المركز الـ13.