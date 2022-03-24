أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بتأهل الأخضر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2022.

الفيصل يشيد بدعم القيادة للقطاع الرياضي

وعلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تأهل الأخضر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “نحمد الله على تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم 2022”.

وتابع وزير الرياضة تغريدته قائلًا: “وبهذه المناسبة أرفع خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا الإنجاز الكبير، الذي يأتي تتويجاً لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام”.

الأخضر إلى كأس العالم

وتأهل الأخضر رسميًا إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 قبل مواجهته ضد الصين اليوم، بعد فوز اليابان على أستراليا، قبل قليل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستضيف ملعب الشارقة الرياضي مباراة منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد الصين، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.