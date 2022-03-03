رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، اجتماعًا تخلله استعراض آخر المستجدات في مشروع الطريق السياحي الذي تعمل الهيئة على تطويره.

مخرجات استراتيجية:

واطلع الفيصل خلال اللقاء على آخر الأعمال في المشروع الذي يعتبر أحد مخرجات استراتيجية المنطقة المتوائمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، الرامية لتطوير المواقع ذات المميزات الطبيعية والأثرية للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة البيئية في المنطقة.

تطوير مناطق:

وبحسب العرض فإن نطاق أعمال المرحلة الأولى لمشروع الطريق السياحي تشتمل تطوير عدد من المواقع ومنها العين الحارة بمركز غميقة في محافظة الليث ومنتزه الضرب البري بمحافظة ميسان، بالإضافة إلى استكمال عدد من الطرق الحيوية جنوب المنطقة وشمالها ضمن مسار المشروع المحدد وذلك بالتعاون مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.