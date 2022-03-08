أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل فعاليات أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، كما توّج سموه الفائزين في مبادرة بوابة مكة للبحث والابتكار وقدّم مكافأة للفائزين العشرين بواقع 100 ألف ريال لكل فائز.

معرض تقنيات المستقبل

وتجوّل الأمير خالد الفيصل في معرض تقنيات المستقبل المصاحب لفعاليات لملتقى مكة الثقافي في نسخته السادسة والذي يحوي أجنحة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج سدايا لتديب موظفي القطاعات، ومخرجات بوابة مكة للبحث والابتكار، وزار سموه جناح تقنيات المستقبل والذي يضم العربة الذكية، طيارات الدرون، ربورتات، واستمع أمير مكة إلى شرح عن برامج ومبادرات “سدايا” الرقمية المقدمة للطلاب الذين استقطبتهم في النسخة الأولى من أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي وتمّ دعهم لدى القطاعات التي تبنت توظيفهم.

عقب ذلك توّج الفائزين في مبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار والبالغ عددهم 20 فائزًا الفائزون بمبادرة بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار على النحو التالي:

الابتكار في رقمنة خدمات الحج والعمرة:

الدكتور عبدالله الهوساوي (جامعة أم القرى)

الدكتور مشاري العازمي (جامعة حائل)

الدكتور عياد البشري (جامعة الملك عبدالعزيز)

الدكتور حاتم الرميلي (جامعة الملك عبدالعزيز)

الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

رحاب المطوع (أمانة محافظة جدة)

منار الجابري (جامعة أم القرى)

الدكتور عبدالله الجهني (جامعة الملك عبدالعزيز)

الاستاذ الدكتور صالح باسلامة (جامعة أم القرى)

الاستدامة البيئية والرقمنة

الدكتور كمال الشايب (جامعة الملك عبدالعزيز)

الدكتور عبدالرحمن الشدادي (جامعة جدة)

الدكتور عمران الكاظمي (جامعة الملك عبدالعزيز)

الدكتور محمد اليعري (جامعة الملك فيصل)

الرقمنة في الطب والجراحة

الدكتور نايف الشمري (جامعة حائل)

الدكتورة آلاء قاري (جامعة أم القرى)

الدكتور فرخ نديم (جامعة الملك عبدالعزيز)

الدكتور خالد الفواز (جامعة الملك عبدالعزيز)

صناعة السياحة: التحول الوطني وتعزيز القدرات التنافسية

الاستاذ الدكتور مراد الزمامي (جامعة الحدود الشمالية)

الدكتور عادل باحداد (جامعة الملك عبدالعزيز)

رنا الزهراني (جامعة الملك عبدالعزيز)

‏رنا الزهراني (جامعة الملك عبدالعزيز)

Vijey Thayanathan (جامعة الملك عبدالعزيز)

وتُعنى البوابة بالبحث والابتكار، لتكون منصة رقمية يقدم فيها العلماء والباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة، وخصص لها جائزة تبلغ مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائز، وتمكّن البوابة كافة الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة وصولًا لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني والرقمنة والذكاء الاصطناعي والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

كما تسهم في تحقيق مجموعة من المؤشرات ضمن استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030، عبر تسخير البحث العلمي والابتكار لتطوير العمل بقطاعات المنطقة وحل التحديات عبر تحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة وتسخيرها للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة عن طريق مشاركة المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية عبر هذه البوابة الرقمية.

وفي الختام كرّم سموه الشركاء الاستراتيجيين للملتقى، وفي شأن متصل يكرم الأمير خالد الفيصل غدًا الأربعاء الفائزين بجائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقافي في حفل ختام الموسم الثقافي لإمارة المنطقة.